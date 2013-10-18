Укроборонпром намерен усилить военное сотрудничество с Танзанией

Во время пребывания в Танзании украинская сторона провела ряд встреч с военным руководством страны. Об этом сообщил глава делегации, заместитель Генерального директора ГК «Укроборонпром» Максим Глущенко.

Представители ГК «Укроборонпром» встретились с Министром обороны Танзании Шамси Вуаи Находха, заместителем начальника генерального штаба ВС, командующим Сухопутных войск Танзании, командующим ВМС и заместителем командующего ВВС Танзании.

В переговорах приняли участие представители ГXВИФ «Укринмаш», а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Кения и в Объединенной Республике Танзания Владимир Бутяга.

Во время переговоров украинская делегация представила возможности предприятий ГК «Укроборонпром» по поставкам вооружения и военной техники для нужд Минобороны Танзании. Как отметил М.Глущенко, стороны договорились о подписании Меморандума об углублении сотрудничества в сфере экспорта и импорта товаров и услуг военного и специального назначения.

По словам М.Глущенко, в ГК «Укроборонпром» ожидают делегацию Танзании во главе с Министром обороны для ознакомления с возможностями предприятий Концерна.

Во время встреч обсуждалась возможность подписания ряда контрактов. В частности, военное руководство Танзании заинтересовало сотрудничество с Украиной в сфере поставок, модернизации и ремонта самолетов, вертолетов, бронетанковой техники и комплектов ПВО. Минобороны Танзании выразило интерес в обучении в Украине своего личного состава эксплуатации и ремонту военной техники.

«Украина традиционно занимает сильные позиции на рынке Африканского континента. Мы стремимся усилить присутствие украинского ОПК в Африке. С этой целью мы будем углублять военно-техническое сотрудничество в этом регионе, в частности с Танзанией и рядом других стран», - отметил Максим Глущенко.