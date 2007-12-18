Рядовые украинцы смогут получить номера серии КМ и ВР

ГАИ будет изготовлять и выдавать номера серии КМ и ВР обычным гражданам согласно очереди.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил и.о. министра внутренних дел Украины Михаил КОРНИЕНКО.

“Мы пошли по такому пути, и нас поддержали в Секретариате Президента, чтобы вся эта серия ВР и КМ пошла в свободную продажу всем участникам дорожного движения”, - сказал М.КОРНИЕНКО.

Он объяснил, что около 200 таких номеров ГАИ не смогла изъять, поскольку они стали частной собственностью некоторых лиц, поэтому было принято вышеупомянутое решение.

М.КОРНИЕНКО заверил, что вскоре номера этих серий можно будет увидеть на обычных автомобилях, и они не будут отличаться от каких-то других. “Это будет обычное буквосочетание, которое никого не будет беспокоить”, - сказал он.

И.о. министра добавил, что новоизбранные народные депутаты пытались обращаться в ГАИ с просьбой предоставить им такие номера, но им было отказано, и сейчас обращений нет.