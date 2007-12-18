Погода на 19 - 23 декабря

Завтра в восточной части Украины ожидается небольшой снег и мокрый снег, местами порывы ветра 15-20 м/с, метели. На остальной территории без осадков. На дорогах страны гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентри, температура завтра ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на Южном побережье Крыма ночью 0-2° тепла, днем до 5° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 3-8° мороза.

20-21 декабря – облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только в восточных областях и на севере Левобережья местами небольшой снег, мокрый снег, слабый гололед. В западных областях местами туман; на дорогах страны гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в восточных областях, на побережье морей, а 20 декабря и на севере Левобережья местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге Крыма до 5° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза.

22-23 декабря - без существенных осадков, только 22 декабря в восточных областях и на севере Левобережья небольшой снег. Температура существенно не изменится.

В Киеве и области в среду осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°; по области ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

20-21 декабря - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

22-23 декабря - без существенных осадков. Температура существенно не изменится.