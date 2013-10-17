В Украине официально появилась Церковь Летающего Макаронного Монстра

В Украине официально появилось общественное движение «Украинская пастафарианская церковь», она же Церковь Летающего Макаронного Монстра, пародийная религиозная организация, основанная в 2005 году в США. Сокращенно «Украинская пастафарианская церковь (Макаронная парафия)» называет себя УПЦ МП, пишет Сегодня.

Информацию о регистрации подтвердил начальник Оболонского районного управления юстиции в городе Киеве Максим Жданов.

«Украинская пастафарианская церковь» зарегистрирована как общественная организация. У них нет статута, нет свидетельства, они просто заявили о том, что будут собираться», - рассказал Жданов.

Официальную регистрацию пастафариане отметили Пастным шествием - несколько десятков человек с атрибутикой прошлись по центру Киева.

Церковь Летающего Макаронного Монстра появилась в 2005 году по инициативе Бобби Хендерсона. Ее создание стало знаком протеста против введения в США в школьный курс концепции «Разумного замысла» в качестве альтернативы учению об эволюции.

Пастафарианцы изображают Создателя мира как сплетение макарон вокруг пары тефтелей, произвольно парящих в воздухе. Создатель у пастафарианцев называется Летающим Макаронным Монстром.

В пастафарианстве нет молитв, но есть убеждения. Кроме того, у пастафарианцев есть Евангелие Летающего Макаронного Монстра и восемь «Лучше бы ты этого не делал» (в виде альтернативы 10 заповедям).

«Некоторые непросвещённые люди могут решить, что Пастафарианство представляет собой антинаучную пародию на Христианство, Ислам или другие религии, однако это далеко не так. Существование Летающего Макаронного Монстра никогда не было и не будет опровергнуто наукой, поскольку Пастафарианство включает в себя также веру, что все научные доказательства опровергающие существование ЛММ сотворены им самим, дабы скрыть свое существование. Так же Пастафарианство никогда не совершает нападки на другие религии», - говорится на официальном сайте пастафарианцев.

Украинская православная церковь осудила деятельность «Украинской пастафарианской церкви».

«Налицо новые трудности для христианского богословия и традиционных религий… Это большая опасность чем, хоть и младший, но все же богооткровенный Ислам, или библейские свидетели Иеговы. И не видеть, не замечать этого уже невозможно. Нивелируется само понятие сакральности веры…», написал на своей странице в Facebook Архимандрит Украинской православной церкви Аввакум относительно деятельности «Церкви ЛММ».