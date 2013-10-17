СМИ: Влaдельцы ТЦ "Глoбус" поблагодарили власти за помощь в борьбе с рейдерами

Об этом заявил генеральный директор London and Regional Properties Леонард Себастиан, сообщает КП в Украине.

"Сторона, захватившая "Глобус", не имела на это права, равно как и управлять им. Поэтому вчера суд принял решение в нашу пользу, нам вернули торговый центр в управление", - отметил он. - Мы надеялись увидеть, что представитель захватчиков и их юрист спокойно примут вердикт суда. Но они не захотели явиться, с их стороны была охрана и представитель, который должен был вернуть ключи. Так, что они не захотели вернуть нам торговый центр мирно".

Гендиректор отметил помощь в разрешении конфликта главы межведомственной комиссии по защите прав инвесторов и противодействию незаконным захватам предприятий, первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова.

"Я хочу поблагодарить посольство Великобритании за оказанную помощь, а также за то, что передали нам контакты господина Арбузова. Возглавляемая им антирейдерская комиссия помогла в процессе восстановления права руководить "Глобусом", - добавил он.

Напомним, что 15 октября Апелляционный суд Киева отменил решение Соломенского суда от 16 сентября 2013 года, которым Елена Моррис была восстановлена в должности директора предприятия "Глобус".

Компания London & Regional Properties, владеющая через три украинских юридических лица 100% подземного торгово-выставочного комплекса (ТВК) "Глобус" в центре Киева, в среду восстановила физический контроль над объектом. В конце сентября 2013 года компания заявила о рейдерском захвате ТВК "Глобус" и намерении отстаивать свои права на активы, в том числе и в Страсбургском суде.