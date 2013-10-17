В НБУ рассказали о преимуществах казначейских обязательств в инвалюте

Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Нацбанка Александр Дубихвост.

«8% доходности по казначейским обязательствам, которые дает Министерство финансов, это очень привлекательная ставка. Тенденция сейчас на то, что ставки по валютным депозитам будут уменьшаться, так как для этого есть все основания», - отметил он.

Согласился с этим мнением заместитель председателя Ощадбанка Антон Тютюн.

«Если говорить о ставке, то на сегодняшний день 8% по этой серии – это ставка даже немного выше среднерыночной по депозитам физлиц, которая находится на уровне 7% с копейками. Когда выпускался инструмент, рыночная ставка была больше 8%, на сегодня она намного меньше, вы знаете, банки активно понижают ставки по депозитам, с начала года ставки опустились значительно, на несколько процентных пункта и по гривне, и по доллару», - добавил он.

В то же время финансист напомнил, что в отличие от депозитов ставка по казначейским обязательствам фиксированная. В связи с этим, по его мнению, покупатели этих ценных бумаг значительно выиграли в доходности.

«На сегодняшний день уже продано 96% казначейских обязательств серии Б. В последние несколько месяцев, когда закончился волатильний летний период, наблюдался повышенный спрос на эти инструменты. Я думаю, в течение ближайших нескольких недель их уже не останется в банке, - констатировал Тютюн. - На сегодняшний день зачастую в одном регионе они уже проданы, в ином регионе они еще остались. И если есть спрос в таком регионе, где их уже нет физически в банке, мы перераспределяем облигации для того, чтобы клиенты их могли купить».