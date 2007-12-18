Станция метр ”Арсенальная” остановила эскалатор на капремонт

В ночь с 17 на 18 декабря КП "Киевский метрополитен" останавливает эскалатор № 3 верхнего наклона станции метро "Арсенальная" для капитального ремонта. Ожидается, что ремонт эскалатора будет длиться до 19 февраля следующего года, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

На период ремонта в рабочие дни с 8:00 до 9:15 будет организована работа эскалаторов нижнего наклона в таком режиме: эскалатор № 1 - на подъем; эскалатор № 2 - в резерве; эскалатор № 3 - на спуск.