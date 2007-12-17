В Киеве открыт мост через Гавань (фото)

В понедельник в Киеве открыт мост через Гавань. Это первый сданный в эксплуатацию объект уникального комплекса Подольского мостового перехода через Днепр.

«Новый мост – наш новогодний подарок киевлянам и гостям столицы, - рассказал корреспонденту УНИАН Заслуженный строитель Украины, председатель наблюдательного совета ОАО «Мостобуд» Владимир ПРОДИВУС. – Подобный объект в Киеве не открывали с 1990 года».

Мост открывается по графику. В первую очередь, потому что мы как генподрядчики работаем в полном взаимопонимании с заказчиком – столичными властями, добавил В. ПРОДИВУС. Мост через Гавань на 4,5 километра сократит «пробки» для тех, кто едет из центра города на Оболонь и Московский мост. На всем маршруте не запланирован ни один светофор. Сегодня открыт и новый участок автодороги по Набережно-Рыбальской улице с тремя подземными переходами. В конце следующего года сдадим эстакаду на Набережно-Крещатикской – то есть движение в месте дорожной развязки с мостом через Гавань станет скоростным и двухуровневым, по 3 полосы в каждом направлении. До этого времени автотранспорт в сторону Оболони будет двигаться по двум полосам.

«Почему этот мост не построили раньше? – Как бы сам у себя спросил киевский мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, принявший участие в открытии моста. И сам же ответил: - Потому что у прошлой власти не было денег, а мы – Киевская администрация – эти деньги сегодня по разным каналам добываем. Бюджет следующего года у нас будет 23-25 миллиардов гривен, а приняли мы его – 5,7 миллиарда. «Строительство моста и Набережно-Рыбальской дороги стоило 331,2 миллиона гривен. Рассматривается возможность пуска автобусного маршрута по мосту через Гавань. Причем курсировать тут будут только новые автобусы европейского образца».

«В ходе строительства применено много самых современных технических новинок, - разъяснил В. ПРОДИВУС. – В частности, автомобилисты сразу почувствуют комфортность езды по «бархатному» покрытию, выполненному по европейским технологиям из новейшего материала – так называемого, гус-асфальта».

На вопрос УНИАН относительного сроков завершения строительства всего комплекса Подольского мостового перехода в столице В. ПРОДИВУС ответил: «Поставлена задача: сдать мост через Днепр в 2010 году. «Мостобуд» в такие сроки уложится. У нас подобрана команда высококлассных специалистов, хватает и техники, и ответственности. Главное, чтобы не было форс-мажоров и других препятствий, которые от мостостроителей не зависят. Вы о них знаете: я имею в виду объекты, которые предстоит убрать с трассы строительства. Это, в первую очередь, дачи на Русановских садах, общежитие «Ленкузницы», некоторые портовые строения, завод «Ремдизель». Решение этих вопросов – в компетенции столичных городских властей».

Движение по мосту через Гавань открыто. Первыми вместе с мэром и мостостроителями по новому маршруту автобуса №53 проехали журналисты.

Справка УНИАН. Первоначально моста через Гавань, эстакады и нового участка Набережно-Рыбальской дороги в проекте Подольского мостового перехода не было – никто и предположить не мог столь стремительного роста автотранспорта в столице. Решение о доработке проекта и пуске этих объектов как первоочередных принято городскими властями, чтобы разгрузить транспортный поток между центром Киева, жилмассивом Оболонь и Московским мостом. По расчетам экспертов, к концу 2008 года, после завершения строительства этого комплекса, пропускная способность моста через Гавань составит порядка 40 тысяч автомобилей в сутки.

Всего на данном участке Подольского мостового перехода будет 3 новых мостовых сооружения – Косой мост (по ходу основного направления – для автотранспорта и метро); Параллельный (для обеспечения дорожной развязки с Косым мостом); Гаванский (для отвода транспорта с Подола – в сторону Оболони). Судьба ныне существующего старого моста на Рыбальский остров пока не определена. Существует 2 варианта: старый мост укрепят, и он будет использоваться исключительно как пешеходный, или его разберут.

Генподрядчик на строительстве Подольского мостового перехода ОАО «Мостобуд» - лидер среди мостостроительных организаций в Украине и странах СНГ. За более чем 60-лет компанией построено большинство мостов в Украине, в том числе, в Киеве – мост Метро, имени Патона, Парковый, Дарницкий, Московский и Южный, мостовые сооружения на автобане Киев-Одесса и в других регионах страны. Хорошо известна марка мостобудовцев в ближнем и дальнем зарубежье – в российском Заполярье, на БАМе, во Вьетнаме, Ливане, Анголе, Сирии, Турции, Афганистане, Чехии, Финляндии.

Стремительное возрождение компании началось в 2003 году с приходом новых инвесторов. По сравнению с 2002 годом сегодняшний «Мостобуд» в 9 раз увеличил объемы работ, выполняемых собственными силами, за этот же период почти вдвое возросло количество работающих, а средняя заработная плата (в том числе, в регионах) увеличилась в 3 раза и практически сравнялась со столичной. Акционеры «Мостобуда» активно инвестируют инновационные технологии и обновление технопарка компании.

Также «Мостобуд» является генподрядчиком на строительстве еще одного внеклассного (сверхбольшого и сверхсложного) мостового сооружения – автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье.