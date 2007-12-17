Следствие передало в суд дело о взрывах в Харькове

Уголовное дело, возбужденное против бывшего охранника народного депутата Украины Евгения Кушнарёва Игоря БУДАРНОГО передано в суд.

Об этом сообщил УНИАН начальник следственного управления Главного управления МВД Украины в Харьковской области Зиновий ГАЛАВАН.

По его словам, И.БУДАРНЫЙ обвиняется в организации взрыва в Харькове возле помещения офиса Партии регионов по улице Сумской, 39, в марте 2006 года (в тот момент рядом находился Е.Кушнарёв, который руководил избирательной кампанией Партии регионов. Этот инцидент был трактован как покушение на жизнь политика – УНИАН).

З.ГАЛАВАН не назвал возможной даты начала судебного процесса, только отметил, что по этому делу проходит еще один человек, который является соучастником. З.ГАЛАВАН также сообщил, что причастность И.БУДАРНОГО к еще двум взрывам в Харькове – в январе в 2007 г. возле гостиницы «Националь», когда там находился секретарь Харьковского горсовета Геннадий КЕРНЕС, и в июне с.г. ночью неподалеку от дома городского совета, когда из него выходил Г.КЕРНЕС, – не доказана.

Как сообщал УНИАН, И.БУДАРНЫЙ был задержан работниками правоохранительных органов в Харькове 25 сентября с.г. во время предвыборной поездки в Харьков лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА. Правоохранительные органы в тот день находились в усиленном режиме в связи с сообщением одного из народных депутатов о возможном покушении на премьер-министра. И.БУДАРНЫЙ задержан в ходе операций «Трал» и «Розыск» в районе проспекта Гагарина почти в то время, когда В.ЯНУКОВИЧ после визита должен был проезжать этой дорогой в аэропорт для вылета в Киев. По сообщениям в прессе, в тот день у И.БУДАРНОГО правоохранители изъяли патроны, пистолет Макарова и взрывные устройства. Представители харьковского УБОПа вскоре опровергли информацию о том, что И.БУДАРНЫЙ якобы готовил покушение на В.ЯНУКОВИЧА во время его визита в Харьков.