Украина до сих пор официально не обратилась к НАТО

Украина до сих пор официально не обратилась с заявкой в НАТО о присоединении на Бухарестском саммите к плану действий относительно членства в альянсе (ПДЧ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время прямого видеомоста “Киев-Брюссель” сообщил руководитель отдела оборонного сотрудничества Управления оборонной политики и планирования НАТО Джордж КАЦИРДАКИС.

«Со времени проведения заседания министров обороны стран Юго-Восточной Европы (конец октября в Киеве) никаких заявок, никаких сигналов со стороны Украины о присоединении к плану относительно членства в альянсе не поступало», - сказал Д.КАЦИРДАКИС.

Он отметил, что, прежде всего, необходимо дождаться формирования нового правительства, которое также должно обнародовать свою позицию относительно присоединения Украины к ПДЧ. По словам Д.КАЦИРДАКИСА, если новое правительство сделает такое предложение, то оно будет рассматриваться. В то же время он выразил убеждение, что при принятии решения об интеграции в НАТО украинской власти нужно учитывать общественное мнение.

Д.КАЦИРДАКИС отметил, что реформирование сектора безопасности Украины к стандартам альянса значительно продвинулось.

В свою очередь, представитель отдела по связям с РФ и Украиной Управления по политическим вопросам в сфере безопасности НАТО Керен АЛЬП отметил, что сейчас происходит процесс оценки достижений Украины на пути интеграции в альянс, и к Бухарестскому саммиту будет подготовлен отчет, который получат все члены альянса и Украина. По его словам, после этого будет принято совместное решение об уровне сотрудничества с Украиной, а также решение о возможности перехода к новому этапу интеграции – плану относительно членства в альянсе.

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина присоединиться к ПДЧ во время проведения Бухарестского саммита НАТО, К.АЛЬП сказал, что очень трудно спрогнозировать, каким будет решение 27 глав государств и правительств стран - членов альянса. В то же время он убежден, что в любом случае они примут решение о продолжении сотрудничества Украина-НАТО. К.АЛЬП отметил, что успех Украины в интеграции в НАТО будет зависеть не от заявлений политических лидеров, а от практических результатов реформ.

Как сообщал УНИАН, в конце октября во время заседания министров обороны стран Юго-Восточной Европы Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к министрам обороны стран - членов НАТО с просьбой поддержать Украину в присоединении к ПДЧ.

Бухарестский саммит НАТО запланировано провести в апреле 2008 года.