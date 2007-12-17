Заключенные Изяславской колонии объявили голодовку

Группа заключенных, которые находятся в так называемом “Монастыре” (Изяславской исправительной колонии №58, Хмельницкая область), объявили голодовку в знак протеста против условий содержания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Харьковская правозащитная группа со ссылкой на источники в колонии.

Согласно информации ХПГ, заключенные называют несколько основных причин голодовки: в камерах «Монастыря», особенно в 8-й, 9-й, 10-й и 12-й сыро и холодно, по стенам стекает вода, нет вентиляции; камеры не утеплены и не отапливаются должным образом, в окнах стоят одинарные рамы; вода подается только трижды в сутки по 40-50 минут; в камерах бегают крысы; участок карантина находится в помещении, в котором практически нет отопления (помещение использовалось монастырем для хранения умерших перед захоронением), поэтому температура практически не отличается от температуры на улице.

Как сообщают харьковские правозащитники, в этом помещении прибывающие заключенные находятся в течение 14 дней, причем больные туберкулезом содержатся вместе с остальными; больные туберкулезом и ВИЧ-инфицированные не получают специального лечения.

Также, согласно информации ХПГ, заключенные недовольны произволом администрации колонии при наложении административных взысканий, отсутствием возможности отправить жалобу за пределы колонии, потому что «любая попытка выразить недовольство незаконными действиями администрации или плохими условиями и отсутствием медицинской помощи приводит к дисциплинарным наказаниям на основании фальсифицированных материалов».

Заключенные заявляют, что намерены голодать до тех пор, пока не будут созданы надлежащие условия содержания и не будут устранены другие причины, толкнувшие их на голодовку.

«Заключенные, объявившие голодовку, осознают, что Департамент по вопросам исполнения наказания может использовать обычную тактику решения проблем – введение спецподразделений и массовое избиение заключенных. В связи с этим они подчеркивают, что их акция является мирным, ненасильственным протестом против действий администрации, которая не требует присутствия спецподразделений на территории колонии”, - сообщает ХПГ.