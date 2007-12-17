“Книга рекордов Украины” зафиксирует количество участников автограф-сессии

19 декабря о 16:00 в рамках Международной выставки-ярмарки "Книжные контракты" состоится встреча с украинскими авторами и художниками издательства "Грані-Т", церемония приветствия авторов (Украинский дом, ул.Крещатик, 2, стенд издательства "Грані-Т"); начнется самая большая Украине одновременная автограф-сессия 35 авторов одного издательства. Состоится фиксация рекордной по количеству участников автограф-сессии представителями “Книги рекордов Украины”. Телефоны: 234-77-94, (097) 89-44-332.

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