“Книга рекордов Украины” зафиксирует количество участников автограф-сессии
18:39, 17 декабря 2007Общество
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19 декабря о 16:00 в рамках Международной выставки-ярмарки "Книжные контракты" состоится встреча с украинскими авторами и художниками издательства "Грані-Т", церемония приветствия авторов (Украинский дом, ул.Крещатик, 2, стенд издательства "Грані-Т");
начнется самая большая Украине одновременная автограф-сессия 35 авторов одного издательства. Состоится фиксация рекордной по количеству участников автограф-сессии представителями “Книги рекордов Украины”.
Телефоны: 234-77-94, (097) 89-44-332.
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