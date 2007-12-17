Валерия Врублевская даст пресс-конференцию в УНИАН

15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция Валерии Врублевской, посвященная 50-летию литературной деятельности и презентации книги “Шарітка з Рунгу” (биографический роман об Ольге Кобылянской, опубликованный Издательским центром “Академия” под рубрикой “Автограф времени”.) Пресс-конференция проводится под эгидой Украинского общества “Интеллект нации” и Издательского Дома “ЭПОХА”. Участники: Раиса Недашкивская, народная артистка Украины; Нила Боровская, ст.наук. сотрудник Института литературы НАНУ; Светлана Алекс, ген.директор Издательского Дома “ЭПОХА” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.