В Донецкой области трое подростков жестоко убили пенсионерку

В Горловке трое подростков 13, 14 и 15 лет жестоко убили и ограбили 74-летнюю пенсионерку.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного облуправления внутренних дел, в дежурную часть Центрально-Городского райотдела милиции поступило сообщение от жителей улицы Новобайрацкая о том, что в соседнем доме обнаружен труп хозяйки, 1933 года рождения. Выехав на место вызова, сотрудники милиции констатировали, что женщина убита, а в доме царил настоящий хаос. По всему было видно, что преступление совершено с целью наживы. Правоохранителям понадобилось менее суток, чтобы установить и задержать лиц, причастных к убийству пенсионерки. Ими оказались трое несовершеннолетних, 1992, 1993 и 1994 годов рождения. Все они - из неблагополучных семей, двое состояли на учете в секторе криминальной милиции по делам несовершеннолетних.

Сами подростки сознались, что хотели ограбить пенсионерку, так как знали, что женщина торгует сигаретами и деньги у нее водятся. Поздней ночью подростки разбили окно на веранде, проникли в дом и напали на женщину, лежавшую в постели. Действовали слаженно. Один положил подушку на голову спящей женщине, другой держал ее за ноги, третий бил ножом.

После жестокой расправы подростки перерыли весь дом. Однако их "добычей" стали 110 гривен, сорок блоков сигарет и жевательной резинки.

В настоящее время двое подростков находятся под стражей в изоляторе временного содержания, а еще один, как не достигший возраста уголовной ответственности - на подписке о невыезде. Ведется следствие.