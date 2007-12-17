С апреля в метро уже не пустят с жетонами

С апреля Киевский метрополитен полностью перейдет на новую систему оплаты проезда. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Согласно поручению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, до 31 марта 2008 года на всех станциях Киевского метрополитена будут установлены входные и выходные турникеты, которые позволят полностью перейти на новую автоматизированную систему пропуска пассажиров, то есть с помощью бесконтактных карточек.

На всех станциях метро продолжительное время уже функционируют по два приспособленных турникета и около 10 тыс. киевлян уже больше года пользуются бесконтактными карточками. На протяжении следующих трех месяцев дополнительные «ридеры» – устройства для считывания – будут установлены на всех турникетах для полного перехода на новую, усовершенствованную систему оплаты проезда в метрополитене. Станции метро также оборудуют специальными автоматами для пополнения количества возможных поездок (наподобие тех, которые действуют для пополнения счетов для мобильных телефонов).

Новая система оплаты проезда в метро предусматривает использование бесконтактных карточек. На входе с такой карточки будет сниматься максимальная стоимость поездки, а на выходе на нее будет возвращаться часть денег, в зависимости от реальной дальности осуществленной поездки. Подобная система уже давно с успехом работает в Москве.