В Крыму будут молиться, чтобы летом мазут не всплыл

В январе 2008 года в Крыму пройдет общекрымский молебен и крестный ход «За сохранение и развитие курортов и успешное проведение курортного сезона».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили одни из инициаторов проведения данного мероприятия - директор информационно-маркетинговой фирмы «Курорты Крыма» Александр БУРДОНОВ и директор «Крымского регионального центра «Маркетинг. Информация. Реклама» Мария МАЛЬГИНА сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

Молебен и крестный ход будут организованы в Ялте 19 января. Данное мероприятие направлено на популяризацию крымских курортов.

М.МАЛЬГИНА отметила, что организаторы акции хотят продлить празднование 200-летия освоения курортов Крыма, которое отмечалось в 2007 году. Как говорят эксперты, из-за отсутствия поддержки в текущем году не все мероприятия удалось реализовать на должном уровне.

Со своей стороны А.БУРДОНОВ отметил, что 2008 год – это год курортов и туризма в Украине, однако для успешного проведения курортного сезона-2008 есть несколько угроз. Среди них, в частности, недавняя авария российского танкера в Керченском проливе, в результате которой произошел разлив мазута. По словам А.БУРДОНОВА, если в прессе с январе по май будет будироваться тема, что "летом всплывет мазут", то это может негативно отразиться на курортном сезоне в Крыму. "Это может будироваться с января по май, а там кто его знает - всплывет или не всплывет (мазут - УНИАН)", - сказал он.