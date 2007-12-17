Погода на 18-27 декабря

В ближайшие дни синоптики обещают в Украине небольшие морозы.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 18 декабря, в южной части и в западных областях без существенных осадков. На остальной территории небольшой снег и мокрый снег, слабый гололед. На дорогах гололедица.

Температура ночью 2-7° мороза, в областях Прикарпатья, на юге и востоке страны местами 8-10°мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла; на Южном побережье Крыма ночью 0-4° мороза, днем 3-5° тепла; в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза.

19-20 декабря без существенных осадков (19 декабря в восточной половине страны небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, слабый гололед). В западных областях местами туман; на дорогах страны гололедица. Температура ночью 0-5° мороза, в Крыму, на юге Левобережья и Прикарпатье местами до 9° мороза, в Карпатах 10-13° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге Крыма и Одесской области до 6° тепла.

21 декабря в Украине пройдет небольшой снег, 22 декабря без существенных осадков. Температура существенно не изменится.

23-25 декабря также существенных осадков не ожидается. Температура ночью 0-6° мороза, в Прикарпатье и в Карпатах местами до 10° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге Крыма до 6° тепла.

26-27 декабря на большей части территории временами снег, мокрый снег, в Крыму с переходом в дождь. Температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла, в южной части днем 1-6° тепла (на юге Крыма до 9°).

Завтра в Киеве и области временами небольшой снег и мокрый снег, слабый гололед. На дорогах гололедица. Температура в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза; по области ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

19-20 декабря в столице и области облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

21 декабря в Киеве и области небольшой снег, 22 декабря без существенных осадков. Температура существенно не изменится.