Новый год в Крыму могут позволить себе только обеспеченные люди

Эксперты туристического рынка констатируют, что туристу нужно иметь как минимум 200 долл., чтобы встретить Новый год в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, директор «Крымского регионального центра «Маркетинг. Информация. Реклама» Мария МАЛЬГИНА сообщила сегодня журналистам в Симферополе, что новогодний отдых в Крыму – это, прежде всего, отдых, рассчитанный на обеспеченного туриста.

Так, по ее данным, новогодняя программа в туробъектах полуострова в этом году стоит минимум 500 грн., максимум – 2-2,5 тыс. грн. «Очень дорого на сегодняшний день стоит новогодняя программа. Нижняя планка – это порядка 500 гривен. Доходит до 2-2,5 тысяч гривен. Плюс еще проживание. Однозначно – это для обеспеченных людей, - отметила М.МАЛЬГИНА. – То есть минимум (туристу нужно иметь – УНИАН) порядка 200 долларов. Если более высокого уровня (туробъекты – УНИАН), то нужно 300-400 долларов и так далее. Дорогой отдых».

М.МАЛЬГИНА также сообщила, что новогодний турист в Крыму - это в основном украинцы. Помимо них, встречать Новый год на полуостров едут и россияне. Однако, прогнозирует эксперт, из-за нестабильности в стране в этом году в Крым на новогодние праздники приедет меньше отдыхающих. «Ситуация в этом году хуже, чем в прошлом. Наш новогодний турист – это турист из Киева, из Украины, это достаточно обеспеченный турист. Поскольку ситуация с экономикой пока не решена, ожидаем снижения количества туристов на Новый год», - сказала она. Снижение количества туристов, вероятно, будет в санаторно-курортных учреждения Крыма.

При этом престижные отели и туробъекты Крыма «высокого уровня», по данным эксперта, уже закончили продажу туров на Новый год.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ряде фирм, занимающихся продажей туров в Крым на Новый год, отдыхающие интересуются как отдыхом VIP-класса, так и отдыхом подешевле. "Интересуются буквально всем", - отмечают специалисты.