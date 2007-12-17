Украина запретила ввоз мяса птицы из Польши

Украина запретила ввоз на территорию Украины из Республики Польша птицы, продуктов и сырья из нее, кроме инкубационных яиц и суточного молодняка птицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного департамента ветеринарной медицины Украины.

Согласно сообщению, запрет введен в соответствии с официальным сообщением Международного эпизоотического бюро, в котором говорится, что на территории Польши зарегистрировано заболевание птицы высокопатогенным гриппом.

Ввоз на территорию Украины из Республики Польша инкубационных яиц и суточного молодняка птицы разрешается при условии осуществления государственного ветеринарно-санитарного контроля со стороны государственных инспекторов ветеринарной медицины Украины в стране-экспортере и по письменному согласованию Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

Ввоз из этой страны других грузов, подконтрольных Государственной службе ветеринарной медицины, должен осуществляться согласно ветеринарным требованиям относительно импорта в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.