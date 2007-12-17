Посылки в страны СНГ подорожают на 80%

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи Украины (НКРС) планирует значительное повышение тарифов на некоторые универсальные почтовые услуги - более чем на 40%.

Об этом говорится в проекте Предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи, принятом НКРС на заседании 7 декабря (решение НКРС №1025), которым располагает УНИАН.

В частности, проектом предусмотрено увеличить тариф на пересылку почтовых карточек внутри Украины и писем различного веса до 43%.

До 45% планируется поднять стоимость пересылки бандеролей внутри страны. Например, стоимость пересылки бандеролей весом до 100 грамм планируется повысить с 1 грн. до 1, 45 грн. (здесь и далее – без НДС).

НКРС также планирует значительно повысить стоимость пересылки посылок в страны СНГ – почти на 80%. Так, например, стоимость пересылки посылок в страны СНГ вырастет с 4,2 грн до 7,5 грн.

НКРС подала проект Предельных тарифов на согласование в АМКУ, Госкомпредпринимательства и представительный орган профобъединений, а также обнародовала для публичного обсуждения на своем официальном сайте.

Ныне действующие тарифы утверждены НКРС 5 августа 2005 года №41, зарегистрированы в Минюсте 17 августа 2005 года, введены в действие в ноябре 2005 года.