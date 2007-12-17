Мельниченко передаст Генпрокуратуре записи, которые касаются гибели Чорновила
12:46, 17 декабря 2007Общество
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Экс-майор выдвинул условия
Сегодня бывший майор государственной службы охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО согласился передать Генеральной прокуратуре записи, которые касаются уголовного дела о гибели лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновила.
Как сообщил УНИАН адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Павел СЫЧОВ, сегодня его подзащитный был допрошен в Генеральной прокуратуре Украины по уголовному делу о гибели В.Чорновила.
По его словам, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО дал согласие следователю Игорю КРИНИНУ передать записи, которые касаются дела В.Чорновила, только на территории Соединенных Штатов Америки в присутствии представителей Министерства юстиции США.
Адвокат также отметил, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО проходит свидетелем по пяти уголовным делам.
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