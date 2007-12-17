Гриценко отменил наряды по кухне

С сегодняшнего дня 100% воинских частей Вооруженных Сил Украины перешли на питание по новой системе обеспечения с привлечением структур частного бизнеса.

Об этом сегодня сообщил министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО.

“Отныне около 2 тыс. чел., а это приблизительно 20 рот, которые раньше ежесуточно заступали в наряд по кухне для мойки посуды, чистки картофеля, уборки залов столовых, будут заниматься исключительно боевой подготовкой”, - сказал А.ГРИЦЕНКО, сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны,.

Он отметил, что это коренное изменение в жизни Вооруженных Сил, и оно существенно улучшит состояние боевой готовности армейских подразделений. В частности, как отметил министр, сокращено 3 тыс. 259 должностей в системе продовольственного обеспечения войск, что позволило сохранить в составе Вооруженных Сил Украины полноценную бригаду, что является важным стратегическим шагом в повышении их боеспособности.

А.ГРИЦЕНКО также отметил, что по итогам 2006 года за счет сокращения частей обеспечения удалось увеличить количество боевых частей на 16%, до конца 2007 года их доля еще увеличится.

“Это приоритетное направление для выполнения основных задач по назначению, которые возложены на Вооруженные Силы Украины”, - министр.

Он также сообщил, что сокращены были именно те подразделения и техника, которые занимались перевозкой, закупкой и оборудованием для хранения овощей, круп, консервации и других продуктов питания для личного состава.

По словам А.ГРИЦЕНКО, сегодня 87% горюче-смазочных материалов поставляется в воинские части непосредственно поставщиками без перевалочных пунктов.

Таким образом, подчеркнул министр, в Вооруженных Силах Украины в корне к лучшему меняется система тылового обеспечения, что позволяет боевым частям повышать свою выучку, избавляясь от несвойственных для военных функций.