В Украине цены на картофель ниже чем в России почти на 30%

«Несмотря на уменьшение урожая картофеля и овощей, объем их производства превышает потребность населения. В частности, по картофелю в 3,5 раза, свекле - в 1,7 раза, моркови - в 1,4 раза, капусте и луку - в 1,3 раза», - сообщил директор департамента развития реального сектора экономики Министерства экономического развития и торговли Украины Олег Пендзин.

При этом он отметил, что особенностью украинского овощеводства и картофелеводства является то, что «львиная» доля производства приходится на хозяйства населения (картофель - 97%, овощи - 87%). Учитывая это, по данным статистики, почти 50% картофеля и 25% овощей, потребляемых домохозяйствами, производится ими лично.

Олег Пендзин сообщил, что по информации Госстата, в последнее время на внутреннем рынке наблюдается рост цен на некоторые виды овощей так называемого «борщевого набора». Вместе с тем он считает, что в ближайшее время можно ожидать стабилизации ценовой ситуации на рынке картофеля и овощей. Этому будет способствовать ожидаемое улучшение погодных условий, которое обусловит увеличение предложения данной продукции.

«Отметим, что на сегодня в Украине потребительские цены на картофель ниже чем в России почти на 30%, капусту и морковь - в 1,5 раза», - подчеркнул эксперт Министерства.

Кроме того, по мнению Олега Пендзина, важную роль в формировании обоснованных цен на рынке картофеля и овощей сыграет активизация работы местных органов исполнительной власти в части организации и проведения ярмарочных мероприятий в регионах. Вместе с тем, запасы овощной продукции в специализированных хранилищах позволят обеспечить потребности населения городов в зимне-весенний период.