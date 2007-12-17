Украинка Мария Черкунова стала первой вице-королевой Мира-2007 (8 фото)

17-летняя украинка Мария ЧЕРКУНОВА стала первой вице-королевой Мира-2007.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального комитета «Королева Мира - Украина», этот титул ей был присужден 15 декабря по результатам соревнований за престижные титулы и короны Международного конкурса красоты Queen of the World 2007.

По данным пресс-службы, конкурс проходил в концерт-холле Trofana Arena в австрийском горнолыжном курорте Ишгль. Трехчасовая шоу-программа состояла из выходов в национальных костюмах, вечерних платьях, купальниках, интервью для Топ-10 и торжественной церемонии коронации.

"Компетентное жюри, состоявшее из 19-ти представителей стран со всего мира, достойно оценило как саму юную красавицу, так и тщательно подобранный киевским дизайнером Оксаной ПОЛОНЕЦ гардероб для конкурсной программы. Особенными овациями был встречен выход Марии в национальном костюме с ручной вышивкой и росписью в украинском стиле", отмечают в Комитете «Королева Мира - Украина».

Короновала украинскую красавицу М.ЧЕРКУНОВУ победительница прошлого года – Лиззет ГАРСИЯ (Куба).

В Топ-5 также вошли представительницы Сербии, Хорватии, Австралии. А титул Королевы Мира - 2007 был присужден Флорине КУРЕЛЕА из Румынии.

«Я не ожидала такого высокого результата в конкурсе, - призналась М.ЧЕРКУНОВА. - Был очень сильный состав конкурсанток, которые принимали участие во многих международных соревнованиях, но желание принести победу и славу моей стране во всем мире – именно и стало решающим фактором, который способствовал моему успешному выступлению".

17 декабря М.ЧЕРКУНОВА и официальная делегация Национального комитета «Королева Мира - Украина» прибудет в Борисполь.

Фото предоставлены пресс-службой Национального комитета «Королева Мира - Украина».