Украинка Мария Черкунова стала первой вице-королевой Мира-2007 (8 фото)
Сегодня красавица возвращается домой
17-летняя украинка Мария ЧЕРКУНОВА стала первой вице-королевой Мира-2007.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального комитета «Королева Мира - Украина», этот титул ей был присужден 15 декабря по результатам соревнований за престижные титулы и короны Международного конкурса красоты Queen of the World 2007.
По данным пресс-службы, конкурс проходил в концерт-холле Trofana Arena в австрийском горнолыжном курорте Ишгль. Трехчасовая шоу-программа состояла из выходов в национальных костюмах, вечерних платьях, купальниках, интервью для Топ-10 и торжественной церемонии коронации.
"Компетентное жюри, состоявшее из 19-ти представителей стран со всего мира, достойно оценило как саму юную красавицу, так и тщательно подобранный киевским дизайнером Оксаной ПОЛОНЕЦ гардероб для конкурсной программы. Особенными овациями был встречен выход Марии в национальном костюме с ручной вышивкой и росписью в украинском стиле", отмечают в Комитете «Королева Мира - Украина».
Короновала украинскую красавицу М.ЧЕРКУНОВУ победительница прошлого года – Лиззет ГАРСИЯ (Куба).
В Топ-5 также вошли представительницы Сербии, Хорватии, Австралии. А титул Королевы Мира - 2007 был присужден Флорине КУРЕЛЕА из Румынии.
«Я не ожидала такого высокого результата в конкурсе, - призналась М.ЧЕРКУНОВА. - Был очень сильный состав конкурсанток, которые принимали участие во многих международных соревнованиях, но желание принести победу и славу моей стране во всем мире – именно и стало решающим фактором, который способствовал моему успешному выступлению".
17 декабря М.ЧЕРКУНОВА и официальная делегация Национального комитета «Королева Мира - Украина» прибудет в Борисполь.
Фото предоставлены пресс-службой Национального комитета «Королева Мира - Украина».