Осложнились аварийные работы на шахте «Краснолиманская»

В Донецкой области на шахте "Краснолиманская" в г. Родинское аварийные работы осложнились повышенной задымленностью

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, на шахте продолжается заливка взрывостойкой перемычки гипсовым раствором.

В штабе уточнили, что вечером 16 декабря в аварийной выработке начался рост концентрации угарного газа, возросла задымленность, видимость в выработке снизилась до 5 метров. Работы по возведению перемычки проводятся в загазованной атмосфере. Одновременно ведется монтаж генераторов инертных газов.

В шахте работают 6 отделений горноспасателей. Ведется контроль рудничной атмосферы.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря в 18.14 на госпредприятии "Угольная компания "Шахта Краснолиманская" было обнаружено задымление в конвейерном ходке западной лавы пласта Л3. Из шахты были выведены все горняки рабочей смены. После того, как на аварийном участке был отмечен рост концентрации метана более 5%, и возникла угроза взрыва, опасный участок покинули горноспасатели. Техсовет принял решение изолировать аварийную выработку.