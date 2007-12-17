Как изменилась стоимость земли в пригороде Киева

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство c 10 по 16 декабря снизилась на 0,24% (на 14 долл.) - до 5 тыс. 865 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании, снижение стоимости земли зафиксировано в Бориспольском - на 9 долл., до 5 861 долл./сотка, Бородянском - на 15 долл., до 2 397 долл./сотка; Вышгородском - на 21 долл., до 5 252 долл./сотка; Васильковском - на 16 долл., до 4 355 долл./сотка; Кагарлыкском - на 33 долл., до 1 420 долл./сотка и Фастовском районах - на 8 долл., до 1 067 долл./сотка.

При этом рост стоимости земельных участков наблюдался в Киево-Святошинском - на 25 долл., до 9 415 долл.; Обуховском - на 19 долл., до 7 370 долл./сотка; Броварском - на 9 долл., до 4 749 долл./сотка; Макаровском - на 4 долл., до 2 284 долл./сотка и Барышевском районах - на 14 долл., до 1 007 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе - 37%, Бориспольском - 8%, Васильковском - 14%, Киево-Святошинском - 9%, Броварском - 11%, Обуховском - 3%, Бородянском - 12%, Вышгородском - 4%, Кагарлыкском - 0,8%, Барышевском – 0,9%, Фастовском районе - 0,3%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство c 3 по 9 декабря выросла на 0,26% (на 15 долл.) - до 5 879 долл. за сотку.