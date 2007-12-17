Украинские дипломаты восприняли заявление МИД России с юмором

Министерство иностранных дел Украины изучает заявление российского внешнеполитического ведомства о распространении в Украине “антироссийских проявлений”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО.

«Мы внимательно изучим (заявление – УНИАН), тем более, что в обращении есть фраза об ожидании реакции со стороны молодежи», - сказал он.

По словам Ю.КОСТЕНКО, МИД Украины ждет, что молодежь отреагирует на эту ситуацию, также свое мнение по этому поводу должны высказать ученые.

«Потом МИД, с учетом мнения общественности, сделает свое выступление в связи с вышеизложенным», - добавил он.

Ю.КОСТЕНКО также отметил, что в МИД воспринимают заявление российского внешнеполитического ведомства с юмором.

Ю.КОСТЕНКО также добавил, что в канун Рождества Христова хочется больше думать о светлом, а не анализировать такие «досадные случаи».

Как сообщал УНИАН, 14 декабря МИД России распространило заявление, в котором выразило обеспокоенность в связи с "антироссийскими проявлениями" в Украине.

«В России глубоко обеспокоены усилением откровенно националистических, антироссийских и русофобских настроений и проявлений в Украине. Фактически речь идет о попытках использования сложных периодов нашей общей истории для получения мгновенных политических выгод в угоду сомнительным идеологическим установкам», - говорится в заявлении.

МИД РФ отмечает, что «радикальные националистические силы в стране чувствуют себя не только свободно и безнаказанно, но все более активизируют свои провокационные действия».

Кроме этого, выражается недовольство реабилитацией воинов Украинской повстанческой армии.

«Создается впечатление, что определенные политические силы в Украине умышленно поощряют подобного рода действия и тем самым сознательно идут на обострение российско-украинских отношений, нанося серьезный вред чувствам добрососедства и доверия, которые наши братские народы традиционно питают друг к другу. Все это вызывает искреннее возмущение российской общественности», - отмечается в документе.