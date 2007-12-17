Местная телефонная связь подорожает на 20%

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи Украины (НКРС) приняла предварительное решение о повышении тарифов на местную телефонную связь на 20%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Как отметили в пресс-службе, НКРС на своем заседании приняла проект Предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги, которые регулируются государством, и вынесла этот проект на обсуждение, после чего он будет направлен на согласование в АМКУ, Госкомпредпринимательства, а также в Федерацию профсоюзов Украины. После согласования документ будет подан в Минюст на регистрацию.

НКРС прогнозирует, что новые тарифы могут быть введены в действие уже в первом квартале 2008 года.

Согласно проекту Предельных тарифов, предусматривается повысить тарифы для абонентов городов и райцентров: абонентскую плату за пользование телефоном - с 13,7 до 16,44 грн. с НДС (при повременном учете) и с 19,58 до 23,5 грн. с НДС (без повременного учета); за каждую минуту разговора более установленного лимита (не тарифицируемого времени) – с 5,4 до 6,48 коп. с НДС. При этом НКРС планирует уменьшить длительность нетарифицируемого времени разговора по телефону для населения с 200 до 120 минут.

Тарифы на услуги сельской телефонной связи остаются без изменений.

НКРС также планирует снизить стоимость установки телефона в городах с 200 до 180 грн. с НДС.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, НКРС мотивирует очередное повышение тарифов тем, что предоставление услуг городской и сельской телефонной связи «является убыточным».

Ранее установленные НКРС тарифы (в ноябре 2006 года) «рассчитывались на основе финансово-экономических показателей «Укртелекома» за первое полугодие 2005 года без учета изменений цен в смежных отраслях экономики, которые произошли в 2006 году», - говорится в сообщении пресс-службы НКРС. Это, как подчеркивают в НКРС со ссылкой на расчеты «Укртелекома», привело к тому, что за 9 месяцев 2007 года убытки «Укртелекома» составили в городской телефонной связи 140 млн. грн., в сельской – 400 млн. грн.

«Предприятие не имеет средств на развитие телекоммуникационных сетей, хотя проблема установки телефонов в селе остается острой», - отмечается в сообщении НКРС.

По данным НКРС, в настоящее время почти 2200 сел не имеют ни одного телефонного аппарата, подключенного к сети общего пользования. В сельськой местности не телефонизированы 4,3 тыс. школ и дошкольных учреждений (20,1% общего числа), 2,7 тыс. медицинских учреждений (14,4% общего числа), 4,2 тыс. сельскохозяйственных предприятий (33,5% общего числа). Также не телефонизированы 1,3 тыс. малонаселенных сельських поселков, в которых проживают до 50 жителей, или 35% общего количества, и 937 малонаселенных сельских поселков, в которых проживают от 51 до 200 жителей, или 13,1% общего количества.