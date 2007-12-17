Председатель Меджлиса предостерегает: в Крыму может быть «вторая Чечня»

Председатель крымскотатарского Меджлиса Мустафа Джемилев предостерег об опасности возникновение в Крыму „второй Чечни”. С таким заявлением он выступил во Львове, куда прибыл для вручения ему премии журнала „Ї”, сообщает Немецкая волна.

Джемилев говорит, что в Крыму уже который год российские бизнесмены массово скупают все земли, раздавая взятки. А для борьбы с крымскими татарами, которые самовольно селятся на проданных территориях, бизнесмены нанимают русскоязычную молодежь, которая организованными группами нападает на татар: „Ми подошли к грани, происходят организованные нападения на крымских татар, и появился вопрос создания своих полувоенизированных формирований для противостояния „российским казакам” и разным банд-формированиям”. О формировании таких отрядов и общенациональной мобилизации Меджлис уже принял постановление, но я наложил вето, сообщил Джемилев „потому что это будет вторая Чечня”. Впрочем, ситуация может выйти из под контроля, если власть не будет реагировать на насилие, и крымские татары начнут обороняться, тогда Меджлису ничего не останется как возглавить такие формирования, объясняет Джемилев. Есть еще один способ защиты своих прав, говорит он „ми можем выйти на улицу, а нас есть четверть миллиона”. Чтобы решить основную – земельную проблему, Верховная Рада должна принять закон „О признании прав лиц депортированных по национальному признаку”, считает Джемилев.