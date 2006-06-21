Правительство Еханурова разрешило затопить один из древнейших участков суши Евразии

Кабинет Министров Украины согласился с предложением Министерства топлива и энергетики о передаче в постоянное пользование государственному предприятию "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" 27,7218 га регионального ландшафтного парка «Гранитно-степное Побужье» для размещения хвостовой части Александровского водохранилища Ташлыкской гидроаккумулирующей станции.

Текст постановления Кабмина от 20 июня 2006 года размещен на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно документу, НАЭК «Энергоатом» передадут 11,5863 га в Арбузинском, 11,7992 га в Домановском районах Николаевской области, а также 4,3363 га в г. Южноукраинск.

Земли будут переданы в распоряжение НАЭК «Энергоатом» после принятия Николаевским областным советом соответствующего решения об исключении указанных участков из состава ландшафтного парка.

Справка УНИАН. Ташлыкская ГАЭС входит в состав Южно-Украинской атомной электростанции. Установленная проектная мощность Ташлыкской ГАЭС в турбинном режиме 1-3 гидроагрегатов - 453 МВт и 1-6 гидроагрегатов - 906 МВт; в насосном режиме - 670 МВт и 1378 МВт, соответственно; годовое производство электроэнергии 485 млн. кВт/ч и 760 млн. кВт/ч, соответственно. Сметная стоимость строительства Ташлыкской ГАЭС в ценах 2001 года - 1 млрд. 867 млн. 535 тыс. грн. Строительство предполагается завершить в 2008 году. После ввода в эксплуатацию Ташлыкской ГАЭС производство электрической энергии на Юге Украины увеличится на 2 млрд. кВт часов. Готовность сооружений первого пускового комплекса двух гидроагрегатов ГАЭС составляет около 90%.

В апреле т. г. министр топлива и энергетики Украины Иван ПЛАЧКОВ в ходе рабочей поездки в Николаевскую область завил, что первый гидроагрегат Ташлыкской ГАЭС будет введен в эксплуатацию 29 июня 2006 года.

Общественные экологические организации, Министерство охраны окружающей природной среды и Министерство культуры и туризма совместно выступили против проекта строительства гидроаккумулирующей электростанции, поскольку это угрожает затоплением части заповедных территорий "Гранитно-степное Побужье".

"Гранитно-степное Побужье" является одним из древнейших участков суши Евразии. По данным ученых, оно не покрывалось морскими водами уже более 60 млн. лет и играло роль одного из центров образования видов в Причерноморье. В настоящее время в заповеднике встречаются более 100 видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины и Европейский красный список.