Ющенко про 2005 год, диалог с бизнесом, теневую экономику и компромиссы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что в 2008 году политическая стабильность в государстве будет содействовать более динамическому развитию экономики.

Об этом он заявил в интервью “5-му каналу” в воскресенье.

Глава государства отметил, что в текущем году прирост валового внутреннего продукта составлял 7,6 процента и выразил надежду, что эти темпы не будут уменьшены в будущем году. Напротив, Президент прогнозирует, что в 2008 году увеличатся поступления в бюджет. Он напомнил, что в 2005 году прирост в бюджет составлял почти 50 процентов.

В.ЮЩЕНКО считает, что увеличить поступление в бюджет в будущем году поможет диалог с бизнесом, который возможен после детенизации значительной части экономики, через внедрение нового таможенного и налогового кодексов.

По словам Президента, это позволит направить средства на социальные проекты. Он повторил некоторые свои социальные инициативы относительно детей-сирот, военных пенсионеров, и т.п.

“С точки зрения экономических, финансовых, фискальных процессов мы должны, то, что имеем, сберечь и ускорить. И это будет хорошей платформой для того, чтобы встретить новую политическую стабильность. И я призываю все общество, все политические силы найти в себе мужество и думать и дышать компромиссом”, - сказал глава государства, подчеркнув, что бескомпромиссная политика является “политикой тирании” и рано, или поздно приводит к негативным последствиям.

В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что парламентские силы поймут, что нельзя находиться в оппозиции к стране.