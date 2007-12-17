Мост через Днепр в Кременчуге планируют открыть 25 декабря

Мост через Днепр в Кременчуге (Полтавская обл.) обещают открыть после капремонта 25 декабря.

Об этом журналистам сообщил и.о. мэра города, первый вице-мэр города Владимир ОНИЩЕНКО.

“25 числа по мосту должен пойти транспорт”, - сказал В.ОНИЩЕНКО.

Вместе с тем вице-мэр Игорь КРИКЛИВЕЦ сообщил, что на сегодня ремонтные работы на мосту идут практически в соответствии с графиком и дорожники заканчивают асфальтирование проезжей части моста.

“Есть вопрос по асфальтированию тротуарной части, покраске колесоотбойника и парапетов. Думаю, все это будет решено и сделано в срок. А вот дорожную разметку нанесем весной, когда это позволят погодные условия”, - сказал И.КРИКЛИВЕЦ.

Напомним, с 22 сентября мост через Днепр в Кременчуге Полтавской области закрыт на ремонт. Движение транспорта через мост, по которому проходит автотрасса “Борисполь – Днепропетровск”, закрыто, а объезд осуществляется через мосты, расположенные в Черкасской и Днепропетровской областях. Во время ремонта моста жителей Кременчуга через Днепр перевозят поездами. Водителям иногороднего легкового транспорта предложен объезд по дамбе Кременчугской ГЭС в г. Светловодск (Кировоградская область). Ранее мэр Кременчуга Николай ГЛУХОВ заявлял, что ремонт моста по графику должен продлиться до 31 декабря.