В Донецкой области осудят таможенника за содействие контрабанде на 2 миллиарда

В Донецкой области работниками подразделения по борьбе с организованной преступностью разоблачено должностное лицо одного из таможенных постов.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, указанное должностное лицо в декабре этого года, злоупотребляя служебным положением, способствовал ввозу менеджером общества с ограниченной ответственностью через государственную границу Украины, без таможенного оформления и уплаты обязательных платежей, товаров на сумму свыше 2 млн. гривен. Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.201 УК Украины (контрабанда).