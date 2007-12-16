К Новому году в Кременчуге истребят бродячих собак
"Дело чести..."
До Нового года власти Кременчуга (Полтавской обл.) планируют истребить бродячих собак.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам и.о. председателя городского совета Владимир ОНИЩЕНКО.
"Дело чести убрать бродячих собак с города. У нас впереди праздники, каникулы у детей. Собак быть не должно!" - сказал чиновник.
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Виктор ШКУРАТ заявил, что в Кременчуге для борьбы с бродячими собаками создано три специальные бригады, которые обеспечены всем необходимым оборудованием и транспортом.
По данным главного санврача города Кременчуга Виктора АКИМОВА, за неделю в городе собаками покусано 12 человек, из них 4 - бродячими. «На прошлой недели количество нападений бродячих собак на людей было вдвое меньшим», - отметил медик.