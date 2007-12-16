В Херсонской области глава сельсовета подделывала завещания на землю
12:17, 16 декабря 2007Общество
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Возбуждено уголовное дело
В Херсонской области работниками Государственной службы по борьбе с экономической преступностью разоблачена председатель сельского совета.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, председатель, превышая служебные полномочия, подделала запись в реестре нотариальных действий в части изменения завещания трех умерших гражданок с целью оформления наследства (права на земельную долю (пай) в размере 10 га, стоимостью свыше 40 тыс. гривен) на имя местного жителя. Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.365 и ч.2 ст.366 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий и служебный подлог).
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