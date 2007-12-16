В Винницкой области преследуют предпринимателей за 300 тыс. налогового долга

Следственное управление Государственной налоговой администрации в Винницкой области возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц общества с ограниченной ответственностью Погребищенского района по подозрению в уклонении от уплаты 308 тыс. грн. налога с доходов физических лиц.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей ГНА в Винницкой области, налоговая милиция установила, что в период с января 2004 года по ноября 2007 должностные лица указанного ООО удерживали из начисленной работникам зарплаты и выплаченной арендной платы за пользование земельными и имущественными паями налог с доходов физических лиц на сумму 308 тыс. грн.

По данному факту возбуждено уголовное дело согласно ст. 212 ч. 3 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности сроком до 3-х лет, а также конфискацию имущества.

Ведется следствие.