Водоканал Кременчуга ищет методы борьбы с медузами

Коммунальное предприятие "Кременчугводоканал" обратилось в Киевский институт коллоидной химии за рекомендациями относительно борьбы с микромедузами, которые летом обитают в Кременчугском водохранилище.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник водоканала Валерий МЕДВЕДОВСКИЙ.

По его словам, в летнее время в водохранилище все чаще стали появляться микромедузы, которые забивают фильтры трубопроводов. "Из за этого наше предприятие было вынуждено снижать давление и объемы поставки питьевой воды в городе", – сказал В.МЕДВЕДОВСКИЙ.

От отметил, что появление медуз в водохранилище связывают с изменениями в химическом и биологическом составе воде водохранилища.

На сегодняшний день качество воды, которая направляется на очистительные сооружения, оценивают как предельно допустимое. Однако, питьевая вода, которая направляется в Кременчуг, соответствует нормам Госстандарта.