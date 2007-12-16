Исполнилось 130 лет со дня рождения Леонтовича

12 декабря в городе Тульчин Винницкой области в помещении музея-квартиры Николая Леонтовича состоялась праздничная литературно-музыкальная композиция по случаю 130-й годовщины со дня рождения выдающегося украинского композитора, хорового дирижера, фольклориста и общественного деятеля.

Как передает корреспондент УНИАН, торжества состоялись при участии руководства районной власти, литературно-художественного объединения «Оберег», ученической и студенческой молодежи, работников районного краеведческого музея и почитателей творчества композитора.

13 декабря также состоялся общественный митинг и возложение цветов к памятнику Н.Леонтовичу при участии руководства области и хоровых коллективов с 16 районов области, студенческой художественной молодежи, средств массовой информации, широкой общественности.

После митинга в районном доме культуры состоялся заключительный этап областного фестиваля-конкурса «Поет Подолье», посвященный 130-й годовщине со дня рождения композитора.