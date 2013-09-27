Эксперт: Бизнес готов к внедрению метода трансфертного ценообразования

Об этом в ходе круглого стола заявил управляющий партнер PSP Audit Дмитрий Сушко.

«Закон работает с первого числа, появляются подзаконные акты. Пока в проектах, но это лучше, чем ничего бы не было. Бизнес уже сейчас начинает проводить тендеры, определяется с консультантами, которые ему будут помогать, потому что внутренних ресурсов для анализа собственных операций у бизнеса не хватает», - сказал он.

В то же время специалист отметил, что сотрудников Министерства доходов и сборов Украины обучают ведущие мировые компании правоприменению метода трансфертного ценообразования. «Со своей стороны, насколько мне известно, достаточно продуктивно работают налоговики. Знаю, что одна из компаний «большой четверки» проводит процесс обучения», - сообщил также Сушко.

Эксперт напоминает, что под новые правила подпадают более тысячи крупных налогоплательщиков. «Мы понимаем, что это полторы тысячи крупных налогоплательщиков, которые есть в списке», - сказал управляющий партнер PSP Audit.

Напомним, что ранее Кабинет Министров Украины выразил намерение разработать нормативную базу для введения трансфертного ценообразования. В частности, будет рассматриваться вопрос о плане организации подготовки проектов актов, которые необходимы для обеспечения реализации положений Закона Украины от 4 июля в 2013 г. № 408 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно трансфертного ценообразования».