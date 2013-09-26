В Украине ожидается уменьшение количества проверок бизнеса - юристы

Такое мнение высказал управляющий партнер юридической фирмы "Гвоздий и Оберкович" Валентин Гвоздий.

"Ожидается уменьшение количества проверок бизнеса, ведь отныне один контролирующий орган будет проверять и уплату налогов, и уплату ЕСВ", - констатирует юрист.

Гвоздий также напоминает, что функции ведения реестра и персонификации страхователей, начисление выплат остаются за Пенсионным фондом, в то же время администрирование, контрольно-проверочная работа будет за Миндоходов, передает УНН.

Заместитель директора Научно-исследовательского центра по проблемам налогообложения Константин Швабий констатирует, что в соответствии с новыми регламентами администрирования ЕСВ, работодателям будет сложнее уклоняться от его уплаты (прежде всего, с "теневых" зарплат).

"Вероятное объединение информационных баз Миндоходов и Пенсионного фонда позволит фискалах видеть более полную картину о предприятиях и выявить недобросовестных налогоплательщиков. А значит - способствовать выведению зарплат из "тени"", - убежден эксперт.

Как добавляет заместитель председателя Федерации профсоюзов Сергей Кондрюк, при таких условиях предпосылкой для детенизации зарплат станут более серьезные рычаги влияния налоговых органов, чем Пенсионный фонд, на предприятия при администрировании ЕСВ.

"Здесь эффект от передачи функции администрирования ЕСВ в Миндоходов может быть высоким", - считает Кондрюк.

По словам эксперта, новая система сбора ЕСВ в Украине будет выглядеть следующим образом - Министерство доходов и сборов обеспечивает сбор социальных страховых взносов и автоматически передает их Пенсионному фонду. "И только после этого ПФ в соответствии с правилами расщепления ЕСВ распределяет его в фонд безработицы, потери трудоспособности, производственному травматизму. Ну и львиная доля остается в самом ПФ", - констатирует эксперт.