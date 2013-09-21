Юрий Андрухович покажет сегодня перфоманс на ГогольФесте

Писатель представит свой литературно-музыкальный перформанс Альберт, або найвища форма страти, сообщает korrespondent.net.

"Спектакль Альберт создан по моему одноименному рассказу, что когда-то войдет в сборник о выдающихся нечестивцах всех времен. В центре нашего действа - история Альберта Вироземського, мошенника и вора. Чтобы избежать смертной казни, он согласился отдать душу дьяволу, но подписанное кровью соглашение почему-то не сработало - и в определенный осенний день года 1641-го он был публично сожжен среди львовской площади Рынок. Историю Альберта мы пытаемся разыграть в духе средневекового моралите, оставляя в финале знаки вопроса, которые становятся знаками надежды", - сказал Андрухович.

Вслед за Андруховичем будет представлен проект Інтимне кол /Petit Comit?. В этом современном танцевальном спектакле четыре артиста представят "шесть маленьких поэм, созданных только из света и тела".