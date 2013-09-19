Эксперт считает закономерным повышение «Укрпочтой» своих тарифов

Такое мнение высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«На фоне популярности Интернета, в условиях, когда количество подписчиков газет и журналов уменьшилось, «Укрпочта», которая занимается доставкой подписки для украинцев, столкнулась с существенной проблемой. Уменьшение количества доставляемых изданий привело к тому, что многие их этих точек стали работать в убыток», - сказал он.

Закрытие отделений «Укрпочты» в сельской местности эксперт считает маловероятным, поскольку они обслуживает несколько сел, и их ликвидация создаст существенные проблемы для их жителей не только по доставке периодики, но и по предоставлению других почтовых услуг.

«В сложившейся ситуации «Укрпочта» вынуждена повысить тарифы на 45% на доставку периодических изданий для населения и предприятий. Только так она может покрыть убытки, возникшие от уменьшения количества доставки периодики и тем самым не закрывать почтовые отделения по стране. Повышение стоимости услуг может привести к подорожанию самой подписки на печатные издания на 10-15%, так как стоимость доставки газет и журналов не является главным фактором формирования стоимости подписных изданий. Куда больше на стоимость самих подписных изданий влияет стоимость их печати и доходы издания», - убежден специалист.

Охрименко напоминает, что, согласно статистике Госстатата, почтальоны в Украине – самая низкооплачиваемая профессия. В связи с этим, по его мнению, для повышения тарифов достаточным основанием является сохранение «Укрпочтой» своего более чем 100-тысячного коллектива.

Напомним, что с 1 января 2014 г. тарифы на прием подписки и доставку периодических изданий вырастут на 45%, что соответствует уровню инфляции за период с момента утверждения тарифов.

Действующие тарифы на прием и доставку отечественных периодических печатных изданий по подписке введены в действие с 1 января 2010 г. Эти тарифы, рассчитаны на основе фактических расходов предприятия 2008 г. без учета рентабельности, оставались неизменными на протяжении четырех лет, и является убыточными для предприятия.