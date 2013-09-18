Новый закон о прокуратуре улучшит бизнес-климат в Украине - президент ЕБА

Об этом, как передает Закон и Бизнес, заявил генеральный директор инвестиционной компании "Драгон Капитал", президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

Отвечая на вопрос, есть ли шансы на успех у реформы прокуратуры, инициированной Президентом Украины, Т.Фиала отметил: «Если власти сумеют добиться принятия Верховной Радой нового закона о прокуратуре именно в той редакции, в которой соответствующий проект закона был направлен Венецианской комиссии, то Украину ожидает уменьшение давления на бизнес и, как следствие, общее улучшение бизнес-климата в стране».

Он напомнил, что при встречах с украинским Правительством Европейская бизнес Ассоциация неоднократно подчеркивала необходимость приведения полномочий правоохранительных органов в соответствии с международными стандартами, поскольку это является важным условием приближения Украины к европейскому сообществу.

«Предварительный анализ законопроекта свидетельствует о намерении власти провести реформирование прокуратуры на прогрессивных принципах, отвечающих европейским ценностям», - подчеркнул президент ЕБА.

По его словам, предусмотренные новым законопроектом сокращение полномочий органов прокуратуры в сфере, не связанной с уголовным судопроизводством, роли органов прокурорского самоуправления, введение конкурсной процедуры отбора прокурорских кадров и соревновательных основ дисциплинарного производства будет способствовать повышению качества прокурорской деятельности, а также формированию в Украине прокуратуры европейского образца.

«Мы очень надеемся, что в этом вопросе дело пойдет дальше разговоров», - подытожил Т.Фиала.