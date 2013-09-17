В Днепропетровске на заводе обвалилась крыша, один рабочий погиб, другой - ранен

В понедельник, 16 сентября, на территории предприятия «Днепротяжмаш» произошло разрушение кровли производственного цеха, в результате чего погиб рабочий, еще один травмирован.

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре г. Днепропетровска.

В цехе литейно-механического производства тюбингов, во время выполнения работ по очистке крыши цеха произошло разрушение кровли, в результате чего пятеро работников указанного предприятия упали с высоты около 12 метров.

«Двое рабочих, которые не были закреплены страховыми поясами, получили телесные повреждения. В результате ушибленной травмы тела и головы 38-летний пострадавший в этот же день умер в реанимационном отделении больницы им. Мечникова. Другой 29-летний мужчина сейчас находится в больнице с ушибом грудной клетки и переломом левого предплечья», - сообщили в прокуратуре.

По факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве, повлекшего гибель человека, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины. Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет прокуратура Ленинского района Днепропетровска.