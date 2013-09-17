Эксперты: Снижение ставки НБУ поможет сократить ставки по кредитам

Такое мнение высказал генеральный директор инвестиционно-банковской компании «European Capital Management» Вадим Браиловский.

По его мнению, снижение процентных ставок по кредитам, станет возможным уже в ближайшее время по двум основным причинам: снижения учетной ставки 13 августа 2013 г. до 6,5 % , которая является историческим минимумом для Украины, и успешному размещению на рынке облигаций под госгарантию.

«Снижение НБУ учетной ставки уже начало оборачиваться снижением процентных кредитных ставок для потребителей и повышением доступности кредитных ресурсов для нужд повышения уровня жизни граждан. Предыдущий опыт подобных действий говорит о том, что после того, как НБУ уменьшил размер учетной ставки до 7% в июне 2013 г., стоимость кредитных ресурсов снизилась на 2 п.п.», - отметил специалист.

Комментируя размещение ГИУ на рынке ценных бумаг облигаций под госгарантии Кабмина, Браиловский подчеркнул, что облигации становятся все более привлекательными. «Ставки рефинансирования снижаются, а потому снижаются и процентные ставки по ипотечным кредитам. К примеру, последнее размещение облигаций ГИУ произошло под 14,3% годовых, что позволило опустить ставку по ипотечным кредитам с 18% до 15,3% годовых», - добавил он.

Эксперт напомнил, что по программе ГИУ населению было выдано лишь 390 ипотечных кредитов в 2013 г., но при снижении кредитных ставок до уровня 11-12% ГИУ сможет нарастить кредитный портфель и выполнить план 2013 г. в 4 тыс. кредитных заявок.

По прогнозам финансиста, до конца 2013 г. снижение ставок по ипотеке может достигнуть уровня 11%-13% годовых.

Браиловский отметил, что большая выгода от снижения стоимости ипотечных кредитов ожидает участников Государственной целевой программы «Доступное жилье», которая предусматривает долевое участие инвесторов и государства в оплате стоимости жилья.

Напомним, Президент Виктор Янукович поручил правительству сократить размер кредитных ставок в 2013 г. до уровня 14%, а в 2014 г. - до 11%.