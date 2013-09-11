Милиции хотят запретить вмешиваться в торговлю на украинских рынках

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Николай Азаров, открывая заседание правительства.

"Правительство продолжает создавать условия и стимулы большей свободы экономической деятельности в Украине. Среди наиболее распространенных жалоб со стороны малого и среднего бизнеса является излишнее вмешательство контролирующих и правоохранительных органов в предпринимательскую деятельность. На решение этой проблемы постоянно обращает внимание правительства Президент Украины. Именно поэтому при формировании Государственной программы активизации экономики на 2013-2014 гг. мы поставили задачу разработать изменения к законодательству, которые лишают сотрудников милиции полномочий составлять протоколы за нарушение правил торговли на рынках", - сказал Азаров.

По его словам, сегодня такие изменения правительство планирует одобрить и направить в парламент.

"Милиции есть чем заниматься: предотвращать преступления против жизни и здоровья, чести и достоинства человека, против собственности, общественной безопасности и др.", - подчеркнул глава правительства.