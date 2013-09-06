Контракты с Кубой станут стимулом развития отечественного авиастроения – эксперты

Так, аналитики инвесткомпании «Арт-капитал» прокомментировали новость о том, что государственное предприятие «Антонов» совместно с крупнейшим в СНГ производителем авиационных двигателей, компанией «Мотор Сич» заключили договоренность с Корпорацией кубинской авиации о модернизации существующего на Кубе парка многофункциональных самолетов Ан-2 (140 единиц) в модификацию Ан-2-100.

«Благодаря поставкам двигателей на Кубу «Мотор Сич» может увеличить выручку на $40 млн (4% годовой выручки), - констатирую они.

В то же время, по их словам, модернизация кубинского Ан-2 будет первым для «Мотор Сич» масштабным проектом по ремоторизации.

«Его успех привлечет клиентов из других регионов. Кубинский проект кроме того поможет компании диверсифицировать географию продаж, что особенно важно сегодня ввиду торговых споров с Россией», - заметили они.

Напомним, что согласно подписанному соглашению, Корпорация кубинской авиации создаст производственную базу для переоборудования существующего на Кубе парка самолетов Ан-2, а ГП «Антонов» осуществит не только модификацию, но и поставку необходимых агрегатов и комплектующих изделий.