Минэкономразвития: В закон об утилизационном сборе будут внесены изменения

На этом 6 сентября акцентировал министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов в ходе доклада на часе правительства в Верховной Раде Украины.

"В соответствии с поручением Президента Украины Виктора Януковича, проводится работа по устранению некоторых положений законодательства, не согласующихся с принципами ВТО. Речь идет, в том числе и об изменениях в закон Украины "Об утилизации транспортных средств" и Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога. Принятие соответствующих поправок позволит обеспечить выполнение Украиной своих международных обязательств", - сказал министр.

Также, по словам Игоря Прасолова, Украина активно использует, и в дальнейшем будет использовать права, которые она получила в ВТО, а также все механизмы и инструменты, которые предоставляет членство в этой организации.