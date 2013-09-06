Украина ведет переговоры о присоединении к соглашению ВТО о госзакупках

Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Продолжаются переговоры по присоединению Украины к соглашению ВТО о государственных закупках. Это должно придать украинским компаниям доступ к рынкам государственных закупок 43 стран - подписантов соглашения", - сказал министр.

Например, на рынке США объем сделок с участием иностранных операторов оценивается более 178 млрд долл., рынок Европейского Союза - 352 млрд долл., Японии - 27 млрд долл.

Также Игорь Прасолов отметил, что членство Украины в ВТО стало доказательством создания в Украине прозрачной среды для привлечения иностранных инвестиций.

"Если рассматривать пятилетний период до вступления Украины в ВТО (с 2003 до 2007 года), то годовой объем прямых иностранных инвестиций, которые поступали в Украину, в среднем составлял 5,3 млрд долл. В период с 2008 до 2012 года, несмотря на мировой финансовый кризис (и как следствие - ограниченность мировых потоков капитала), приток прямых иностранных инвестиций вырос до 7,5 млрд долл. в среднем за год", - пояснил министр.