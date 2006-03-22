В Коростене откроют памятник, который не имеет аналогов в Украине

23 марта в 13-00 в городе Коростень Житомирской области на площади у городского Дома культуры состоится торжественное открытие памятника Покровы Божьей Матери. Памятник высотой в 6 метров не имеет аналогов в Украине. Его изготовил скульптор Игорь Зареченский – автор памятника князю Малу. Это уже третий памятник, который открывается в Коростене на протяжении последних полгода.